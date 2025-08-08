A segunda edição do Mutirão de Vagas da Educação oferece mais de 5 mil vagas de ensino em escolas de Goiânia. A ação, realizada pela Prefeitura de Goiânia em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), estará presente em cinco pontos de atendimento espalhados pela capital, onde funcionam as Coordenadorias Regionais de Educação (veja no final da matéria os locais).\nDe acordo com a prefeitura, o mutirão acontecerá nesta sexta-feira (8) das 8h às 18h e no sábado (9) das 8h às 12h. Serão disponibilizadas 2 mil vagas na Educação Infantil, 2,8 mil para o Ensino Fundamental e 700 na Educação de Jovens e Adultos.\nO mutirão, que integra a Operação Zera Fila, tem o objetivo de promover vagas em diferentes regiões, e também de reforçar a comunicação com as famílias por meio de um atendimento presencial e regionalizado, conforme a prefeitura.