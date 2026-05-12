Uma ação especial para o descarte de lixo eletrônico será realizada neste fim de semana no Parque Cimba, em Araguaína. O mutirão, chamado de “Dias D”, tem como objetivo garantir a destinação correta de equipamentos eletrônicos e evitar a contaminação do meio ambiente.\nSegundo a prefeitura, o ponto temporário de coleta funcionará no sábado (16), das 9h às 18h, e no domingo (17), das 9h às 12h.\nA população poderá levar aparelhos sem utilidade ou fora de funcionamento. Entre os itens aceitos estão:\nComputadores e notebooks;\nImpressoras e monitores;\nCelulares e tablets;\nTelevisores;\nCabos e baterias;\nEletrodomésticos diversos.\nTodo o material recolhido será encaminhado para um centro especializado em reciclagem e reaproveitamento de componentes.\nA ação é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) e o Grupo MetalSul.