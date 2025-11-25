O Mutirão de Castração Animal de Rua Zero, lançado no último domingo (23), prevê a esterilização de cerca de cinco mil cães e gatos em Palmas. A primeira etapa acontece no Jardim Taquari e, depois, a ação segue para a região norte da cidade.\nA diretora de Controle Populacional da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebem), Marilene Demétrio, reforçou que a castração em massa é uma das estratégias mais eficazes para o controle populacional.\nEste mutirão é um marco. Significa saúde pública, bem-estar animal e olhar sensível para as comunidades e protetores independentes que mais precisam”, disse.\nO mutirão ficará ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Taquari, em frente à Feira Coberta, até o sábado (6). A estimativa da prefeitura é de realizar 200 procedimentos por dia, de segunda a sábado, das 8h às 16h.