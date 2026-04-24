Com a intenção de ampliar o acesso a serviços preventivos e de reduzir as filas de espera, a prefeitura de Goiânia recebe, neste sábado (25), um mutirão de saúde voltado exclusivamente para o público feminino. O 'Goiânia por Elas' acontecerá das 8h às 16h com atendimentos em três maternidades da capital, sendo elas o Hospital e Maternidade Dona Íris (Hmdi), Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (Hmmcc) e Maternidade Nascer Cidadão, além de uma unidade de saúde em cada distrito sanitário.\nAo DAQUI, Amanda Loos Agra, secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde, destacou como funcionará o Dia D da mulher de Goiânia. Segundo Loos Agra, também serão feitas implantações do Implanon, dispositivo anticoncepcional de longa duração que contém etonogestrel, um hormônio similar à progesterona.