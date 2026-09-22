Entre novembro e o início de janeiro, o Parque Iris Rezende Machado, conhecido como Mutirama, deve receber uma programação de Natal gratuita por 40 dias. A Prefeitura de Goiânia quer realizar no local o projeto “Natal no Parque – A Magia de Brincar”, com um polo gastronômico, cenografia natalina e apresentações. A gestão também prepara um chamamento público para escolher a organização da sociedade civil (OSC) que ajudará na iniciativa, com um valor estimado de até R$ 5 milhões.\nA programação terá atividades lúdicas e cenografia natalina. O plano seria o parque funcionar de terça a domingo, das 18h às 23h, com os portões abertos para o público em geral, mas fechado durante as segundas-feiras para manutenção. O recurso que deve ser destinado à OSC está previsto para ser utilizado na infraestrutura, incluindo cenografia, logística, palco, som, iluminação, monitores e figurantes.