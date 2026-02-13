Secretário Thales Machado ao lado do filho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos (Reprodução / Threads Thales Machado)\nA Polícia Civil informou que, até o momento, não há suspeita de participação de outras pessoas na morte do secretário e do filho em Itumbiara, no sul de Goiás. Thales Machado, de 41 anos, o filho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e o irmão mais novo foram encontrados baleados dentro da própria casa na quarta-feira (11).\nO caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros”, diz trecho da nota da PC (leia a íntegra ao final desta reportagem).\nMiguel era neto do prefeito de Itumbiara, Dione José de Araújo (UB), e Thales era secretário de Governo na gestão do sogro. O caçula do casal, segundo o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, segue internado em estado grave.