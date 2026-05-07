O taxista José Neto Gomes Araújo, de 37 anos, está há 18 dias desaparecido. As buscas oficiais foram encerradas por falta de pistas, mas a família continua à procura do trabalhador. Segundo a irmã Simone Gomes, seu pai e um irmão estão fazendo as buscas com apoio de amigos e parentes.\nNós não vamos desistir. Não vamos deixar de procurar o meu irmão sequer um único dia. Enquanto houver força em nós, haverá luta, esperança e oração", contou à reportagem.\nJosé foi visto pela última vez acompanhado de amigos no dia 19 de abril, no balneário Cachorra, que fica entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo do Tocantins. Conforme os Bombeiros, relatos indicam que o taxista teria entrado sozinho em uma área de mata, mas não retornou ao ponto de encontro.\nSegundo a irmã, as buscas dos Bombeiros foram encerradas nesta terça-feira (5) por falta de novos elementos que pudessem indicar o paradeiro do taxista.