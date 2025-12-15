Acatando pedido da Prefeitura de Goiânia, a juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, autorizou que o município assuma a posse de imóveis do antigo Jóquei Clube de Goiás. A autorização está condicionada a depósito judicial prévio de R$ 55,4 milhões - valor estimado dos imóveis -, mas a Prefeitura pretende utilizar o prazo de 30 dias, definido pela magistrada, para fechar um acordo ou realizar a compensação de débitos do Jóquei, calculados em R$ 50,6 milhões.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) havia assinado em julho decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis. Diante de fracasso nas tentativas iniciais de acordo com a direção do Jóquei, a gestão protocolou a ação em 18 de novembro. A decisão liminar é de terça-feira (9). “Verifico que o município de Goiânia demonstrou inequívoco interesse público na preservação do antigo Jóquei Clube de Goiás, edificação de reconhecido valor histórico, arquitetônico e cultural, projetada por Paulo Mendes da Rocha. O estado de deterioração estrutural do bem, conjugado com o contexto econômico adverso que onera sobremaneira a execução de obras de restauro, caracteriza a urgência que justifica a imissão provisória na posse.”