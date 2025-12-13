-Pedido de casamento em Araguaína (1.3348692)\nO engenheiro agrícola Hugo Bernardino Vitorino escolheu uma forma inusitada para pedir a namorada Beatriz Sousa de Miranda em casamento. O casal ficou noivo durante uma corrida no cartão-postal de Araguaína, a segunda maior cidade do Tocantins.\nApaixonado, o pernambucano Hugo fingiu ter se machucado durante a corrida e se ajoelhou aos pés da maranhense Beatriz, retirando um anel que estava escondido na bermuda e fazendo o tão esperado pedido. (Veja vídeo acima).\nO vídeo ganhou as redes sociais com mais de 71 mil curtidas e 2,3 mil compartilhamentos no TikTok. A surpresa ocorreu no dia 22 de novembro deste ano, na Via Lago da cidade.\nFoi algo que me pegou completamente de surpresa, porque correr é algo que está na nossa rotina. Então, quando ele [Hugo] me chamou para correr, achei normal, até mesmo no momento em que ele fingiu que machucou o pé, pois ele vive tropeçando. Eu até olhei para ele e falei: ‘não acredito’, mas quando ele se ajoelhou quase não acreditei. Me acabei de tanto chorar, porque não esperava”, contou Beatriz.