Trabalhadores nascidos em agosto e que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem retirar, a partir desta segunda-feira (3), parte do saldo de suas contas. O dinheiro ficará disponível até 30 de outubro, conforme calendário da Caixa Econômica Federal.\nTambém termina neste mês o prazo para os trabalhadores nascidos em junho fazerem o saque. Caso o valor não seja retirado até 31 de agosto, os recursos retornam automaticamente para a conta do FGTS e só poderão ser movimentados em uma nova hipótese prevista em lei.\nO saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar anualmente parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Em contrapartida, quem escolhe essa modalidade perde o direito de sacar o saldo integral da conta em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o recebimento da multa rescisória de 40%.