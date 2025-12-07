Todos os dias, às 19 horas, ocorre a tradicional cerimônia de Acendimento das Luzes, iluminando toda a estrutura do Natal do Bem 2025 (Wesley Costa / O Popular)\nO mês de dezembro chegou e, com ele, as cidades goianas entraram no clima natalino. Praças, shoppings e espaços públicos estão iluminados, com atrações gratuitas, decorações temáticas e apresentações para toda a família.\nGoiânia\nCentro Cultural Oscar Niemeyer – Natal do Bem\nConsiderado o maior evento natalino gratuito do país, o Natal do Bem segue até 4 de janeiro, sempre de terça a domingo, das 18h às 23h.\nEntre as atrações, estão:\nMais de 3 milhões de pontos de luz\nÁrvore de 40 metros\nFloresta Mágica, presépio e Vila do Papai Noel\nTúnel de LED, carrossel, roda-gigante e trenzinho\n300 apresentações artísticas\nVila Gastronômica com pratos a R$ 12