Nathaly Rodrigues, 17 anos: vítima saiu do serviço preocupada em não perder prova no colégio, em Bonfinópolis (Reprodução/Redes Sociais)\nO corpo de Nathaly Rodrigues do Nascimento, 17 anos, foi sepultado nesta quarta-feira (24) em Bonfinópolis, na Grande Goiânia, um dia após a garota morrer ao pisar num fio que se desprendeu de um poste de energia durante o temporal que caiu na capital na terça-feira (23).\nA adolescente saía do trabalho na hora da chuva, segundo a Polícia Militar, para pegar um ônibus. Nathaly trabalhava em Goiânia e morava na cidade da região metropolitana. Ela queria chegar a tempo para ir à escola, porém não enxergou o fio energizado caído na Rua 20.\nO caso é investigado pelo 1º Distrito Policial. O delegado Fernando Alves Barbosa Martins tem 30 dias para concluir o inquérito, e a principal linha de investigação é homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Ele irá definir se a morte de Nathaly foi em consequência de um acidente provocado pela forte chuva que causou vários danos na capital ou se a responsabilidade pode ser atribuída à companhia energética que, legalmente, tem de fiscalizar as condições da fiação que disputa os cerca de 170 mil postes de Goiânia.