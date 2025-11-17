Em meio ao alto cenário de inadimplência e endividamento no Brasil, 12 milhões de consumidores podem negociar suas dívidas no principal mutirão de negociação de dívidas do País por até R$100. Com condições especiais, até 30 de novembro, o Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de 56 milhões de ofertas, resultando em uma média de quatro ofertas por pessoa por até esse valor.\nNo estado de Goiás, 353 mil clientes possuem ofertas de renegociação no valor de até R$100. Além disso, para o estado, há mais de 1,6 milhão de dívidas que podem ser quitadas até esse valor.\n“Grande parte dos consumidores evita consultar suas dívidas por receio do que vai encontrar, mas, na prática, muitos se surpreendem ao descobrir que podem quitá-las por valores baixos, em alguns casos, por menos de R$ 100, com possibilidade de parcelamento. O desconto médio dessas dívidas é de 70%, e as ofertas nesse Feirão podem chegar A até 99%”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa.