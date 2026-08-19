Os contribuintes goianos ganharam mais prazo para renegociar dívidas tributárias com o Estado. O Governo de Goiás estendeu até 3 de novembro a adesão ao programa Negocie Já II, iniciativa que permite regularizar débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) com até 99% de desconto em multas e juros no pagamento à vista.\nA prorrogação foi oficializada por meio da Lei estadual nº 24.491, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). A decisão beneficia quem possui pendências geradas até 30 de setembro de 2025.\nAlém do desconto para pagamento à vista, a lei permite o parcelamento dos débitos de ICMS em até 120 vezes, com parcela mínima de R$ 300. Já para os débitos de IPVA e ITCD, o pagamento pode ser feito em até 60 parcelas, com valor mínimo de R$ 100.