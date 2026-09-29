Um novo monumento de Nossa Senhora de Aparecida deve ser inaugurado em novembro, em Nerópolis, poucos meses depois da imagem original pegar fogo acidentalmente quando fiéis deixaram velas acesas no pé da santa, em forma de agradecimento. A imagem original, que fica na Praça da Santa, na entrada do município, localizada na GO-080, tinha cerca de cinco metros de altura e pegou fogo na noite de 13 de julho deste ano, desabando logo em seguida.\nA notícia da nova santa chega em meio a viralização do vídeo da Nossa Senhora de Aparecida original em chamas, gravado por populares na época do acidente, completamente fora de contexto e acompanhado de uma fake news eleitoreira. As imagens estão circulando de forma que dá a entender para quem assiste que o fogo teria sido provocado intencionalmente, em um ato criminoso de preconceito religioso - fato que não aconteceu, e está sendo usado em meio a batalha da campanha eleitoral.