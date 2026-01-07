A Nestlé anunciou, nesta quarta-feira (7), um recall de lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme, Nanlac Supreme, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino no Brasil. O motivo é a possível presença da toxina cereulide, produzida pelo microorganismo Bacillus cereus.\nA ação vem logo após o anúncio de um recall global, que envolve ao menos outros dez países no mundo, principalmente da Europa. Sintomas do consumo de cereulide podem incluir vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum, que geralmente aparecem em até seis horas após a exposição.\nA substância foi identificada, segundo a empresa, durante análises periódicas de qualidade. A Nestlé afirma que, até o momento, não há relatos confirmados de reações adversas relacionadas a produtos listados no recall em nenhuma parte do mundo.