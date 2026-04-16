Zootecnista é alvo de busca e apreensão após denúncia de desvio milionário em contas da avó; bens, documentos e computadores foram apreendidos para perícia (Reprodução/Instagram Isabella Pedrosa)\nUm homem identificado como Fabiano Pedrosa Leão foi alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga o desvio de R$ 37 milhões das contas da avó, Angélica Gonçalves Pedrosa. Segundo as investigações, o zootecnista é suspeito de ter realizado a exploração financeira na partilha de bens da sua avó.\nDe acordo com a PC, na última segunda-feira (13), Fabiano e a mãe, Marli Gonçalves Pedrosa Leão, foram alvos de busca e apreensão em Goiânia e em Firminópolis. Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos e computadores que serão periciados.\nSegundo a polícia, duas armas de fogo irregulares foram encontradas na casa de Fabiano; ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas liberado após pagar fiança. O JORNAL não conseguiu localizar as defesas dos investigados.