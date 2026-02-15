-DAQUI_HomenagemJJ_150226 (1.3374656)\nOs netos do prefeito de Itumbiara, no sul goiano, Dione José de Araújo, mortos pelo pai, foram homenageados por colegas da escola de Jiu-Jitsu (assista ao vídeo acima). Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e o irmão Benício Araújo, de 8, foram baleados pelo secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência.\nNa manhã de sábado (14), alunos e professores da escola de Jiu-Jitsu USGO se reuniram no tatame para prestar uma homenagem a Miguel, que era aluno do centro de treinamento, e ao seu irmão Benício. Durante a homenagem, os colegas formaram um círculo, fizeram orações, e ao final deram uma salva de palmas.\nOs irmãos Miguel Araújo Machado e Benício Araújo foram enterrados sob forte comoção no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara.