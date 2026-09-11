Ninho de curiquinhas-verdes é encontrado em buriti durante as obras de pavimentação da Avenida Siqueira Campos II, em Araguaína (Marcos Filho Sandes/Prefeitura de Araguaína)\nUm ninho de curiquinhas-verdes mudou o ritmo de uma obra de pavimentação em Araguaína, no norte do Tocantins. O casal de aves construiu o abrigo dentro de um buriti que entrava no traçado de uma nova rotatória da Avenida Governador Siqueira Campos, na Vila Santiago. A Prefeitura decidiu preservar o local e adiar a execução do trecho que interfere diretamente no ninho até que os filhotes deixem a árvore.\nA descoberta ocorreu durante uma vistoria na obra. Segundo a Prefeitura, a palmeira já estava morta e integrava a área prevista para intervenção. Com a identificação do ninho, as equipes mantiveram o serviço no entorno, mas deixaram a parte da rotatória que alcança o buriti para uma etapa posterior.