O empresário Amarildo Fernandes Bezerra, de 51 anos, surpreendeu os convidados ao chegar ao próprio casamento navegando em uma canoa. A cerimônia foi realizada na Pousada Triuno, em Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins, e teve como cenário o reservatório Calumbi II.\nÀs margens da represa, Amarildo era esperado pela noiva, Gilmara Santos Costa Bezerra, de 49 anos, familiares e amigos.\nNos comentários, internautas brincaram com a cena. "Saiu da pescaria direto para o casamento", escreveu um usuário. Outros destacaram o cenário da cerimônia. "O pôr do sol está um espetáculo à parte", comentou uma mulher. "Parece cena de cinema", publicou outro.\nCasal viraliza com pedido surpresa e casamento country em fazenda de Gurupi\nNostalgia: vídeo revive o bar Cais, ícone da Ricardo Paranhos nos anos 90\nCasal de ciclistas que se conheceu na Romaria fica noivo um ano depois, a caminho da Festa do Divino Pai Eterno