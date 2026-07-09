Os consumidores interessados em participar do sorteio de julho do programa Nota Fiscal Goiana (NFG) têm até o próximo domingo (12) para realizar o cadastro. A iniciativa do Governo de Goiás oferece premiações que variam de R$ 500 a R$ 50 mil para quem solicita o CPF na nota fiscal em suas compras. Para participar, o cidadão deve se inscrever por meio do portal oficial do programa.\nUma vez cadastrado, o contribuinte passa a concorrer automaticamente a todos os sorteios mensais, desde que informe o número do CPF no momento da emissão do documento fiscal. O programa estabelece que cada R$ 100 acumulados em compras dão direito a um bilhete eletrônico. Os sorteios ocorrem sempre na última quinta-feira de cada mês, utilizando como base as notas fiscais emitidas no mês anterior e vinculadas ao CPF do participante.