O sorteio da Nota Fiscal Goiana com mais de R$ 1,2 milhão em prêmios foi realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio principal, no valor de R$ 50 mil, saiu para Veralucia José Gonçalves, moradora de Anápolis. Já as premiações de R$ 10 mil foram destinadas a José Natalino Lahr e Alex Bruno dos Santos, ambos de Goiânia, e a Carlos Alberto dos Santos, morador de Santa Helena de Goiás.\nOs ganhadores de R$ 5 mil moram em Goiânia, Catalão e Planaltina, mas o sorteio alcançou ganhadores em dezenas de outros municípios goianos (veja a lista completa ao final da matéria).\nDo valor total, R$ 200 mil foram divididos entre 158 consumidores cadastrados. O R$ 1 milhão restante foi destinado ao programa Time Goiano do Coração, que beneficia clubes que disputam o Campeonato Goiano de Futebol. Nesta edição, a Anapolina recebeu a maior fatia do recurso: R$ 216 mil.