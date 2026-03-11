O prazo para o resgate dos prêmios da Nota Fiscal Goiana (NFG) referentes ao mês de fevereiro já está em vigor. Segundo o Governo de Goiás, quase 100 contemplados ainda não solicitaram o dinheiro do sorteio. Ao todo, foram distribuídos R$ 200 mil em 158 prêmios, mas 95 ganhadores seguem sem realizar o resgate, o que totaliza R$ 93 mil em valores pendentes. O sorteio desta edição (n° 112) foi realizado no dia 26 de fevereiro.\nOs contemplados têm o prazo de 90 dias para realizar o resgate do prêmio, que se encerra no dia 2 de junho. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do programa, mediante a inclusão dos dados bancários para depósito. Os consumidores de Goiânia lideram a lista desta edição, com 83 contemplados. Entre eles, o ganhador do prêmio máximo de R$ 50 mil e dois dos três sorteados com o valor de R$ 10 mil também moram na capital.