Goiás segue com tempo seco, mas previsão indica possibilidade de pancadas de chuva nos próximos dias (Wildes Barbosa/O Popular)\nUma nova frente fria deve provocar tempestades para Goiás, nesta segunda-feira (13), prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com a meteorologia, essa frente fria favorece o aumento das áreas de instabilidade em todo o estado.\nA previsão é de sol com variação de nuvens e pancadas de chuva forte isoladas para todas as regiões. Com isso, o Cimehgo recomenda atenção da população para riscos de alagamentos em áreas urbanas.\nPara quem mora na cidade, é recomendado cuidados redobrados com alagamento, transbordamento, problemas de árvores que possam cair, por conta das rajadas de vento e eventualmente teremos também granizo", disse o gerente do Cimehgo, André Amorim.