Pivô de crise na Maternidade Célia Câmara foi insatisfação de médicos (Guilherme Alves / O Popular)\nO Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, tem nova organização social (OS) após problemas no atendimento oferecido pela unidade de saúde. O jornal obteve acesso à ordem de serviço assinada pelo secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizer, ontem, que a autoriza o Instituto Patris, atualmente à frente do Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI), na Vila Redenção, a gerenciar e operacionalizar os serviços da unidade de saúde.\nA mudança ocorreu após os atendimentos na Célia Câmara terem sido parcialmente paralisados na terça-feira (31) por falta de corpo clínico. Médicos da unidade já vinham reclamando de atrasos no pagamento por parte da Sociedade Beneficente São José (SBSJ), que estava à frente da Célia Câmara, situação que resultou na opção dos profissionais em deixar de trabalhar na unidade. De acordo com a SBSJ, os atendimentos haviam sido totalmente restabelecidos no início da tarde desta quarta.