Deputados propõem endurecer punições para infrações de trânsito em todo o país (Weimer Carvalho/O Popular)\nUm projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe endurecer punições para infrações de trânsito em todo o país. A proposta prevê multa de quase R$ 3 mil e suspensão do direito de dirigir por até 24 meses em casos considerados graves.\nO texto altera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e amplia penalidades para condutas que colocam em risco a segurança nas vias. A medida integra o Projeto de Lei 1405 de 2024.\nComo uma prova de CNH terminou com criança atropelada no Tocantins: entenda o caso\nDetran anuncia emissão gratuita da CNH: 'Objetivo é socializar'\nCandidato pode fazer prova teórica de CNH pela internet\nDe acordo com a proposta, motoristas que cometerem infrações específicas poderão sofrer sanções mais rigorosas, com aumento no valor das multas e no tempo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.