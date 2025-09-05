A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) constatou, em uma vistoria no aterro sanitário municipal de Goiânia em agosto, constatou que houve avanços “pontuais” e “insuficientes” em relação aos problemas constatados pela pasta em visita realizada seis meses antes e que “as principais deficiências estruturais, operacionais e de monitoramento ambiental permanecem inalteradas”.\nO aterro sanitário está sem licença ambiental desde 2011 e perdeu uma licença provisória em dezembro de 2024. Nesta semana, o local foi alvo de uma inspeção judicial em um processo que pede o fechamento do empreendimento.\nOuça análise da jornalista Cileide Alves sobre esse assunto: Secretaria Estadual de Meio Ambiente divulga relatório sobre aterro sanitário de Goiânia\nChuvas\nO documento de 58 páginas afirma que são necessárias “adequações imediatas”, pois a situação tende a piorar com o início do período chuvoso daqui a dois meses.