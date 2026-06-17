O Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) devem divulgar nesta quarta-feira (17) o edital de licitação para a construção do Contorno Leste de Goiânia, empreendimento também referido como Anel Viário da Grande Goiânia. O investimento total estimado para a realização da obra é de R$ 948,4 milhões, valor que atualiza planilhas anteriores com base em julho de 2024. A estrutura terá 44 quilômetros de extensão em pista dupla, projetada sob as normas de Rodovia Classe 0, para permitir o desvio do tráfego de veículos das rodovias BR-153 e BR-060 do perímetro urbano da capital e de Aparecida de Goiânia.\nO projeto prevê a implantação de seis pistas de rolamento principais e duas vias marginais, com a utilização de pavimento rígido (concreto) nas pistas expressas para suportar o tráfego de carga. O histórico técnico do empreendimento registra que o projeto original, elaborado pela concessionária Concebra e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi transferido para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A autarquia estadual elaborou o relatório alternativo e o projeto de pavimento, material que o DNIT recebeu e aprovou na condição de anteprojeto doado.