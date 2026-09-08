Monsenhor José Paulino Francisco Neto é nomeado como novo bispo da diocese de Porto Nacional (Divulgação/CNBB)\nA Igreja Católica nomeou o padre José Paulino Francisco Neto como o novo bispo da diocese de Porto Nacional. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ele faz parte do clero de Araçuaí (MG) e será o sétimo bispo em Porto Nacional. A diocese era administrada pelo arcebispo de Palmas após a renúncia de dom José Moreira da Silva, em junho de 2026.\nO anúncio foi feito nesta terça-feira (8). A escolha do bispo é feita de forma sigilosa pela Santa Sé, por meio da Nunciatura Apostólica no Brasil, que é uma representação diplomática do Vaticano no país. Após o processo de escolha, a CNBB publicou uma mensagem de saudação ao padre.\nSomamos nossos votos de um frutuoso ministério episcopal ao júbilo do povo de Deus que, certamente, o receberá de braços abertos no Tocantins. Recordando o papa Leão XIV na primeira audiência geral deste mês, somamo-nos no desejo de que as virtudes teologais da alegria e da esperança 'sejam as características distintivas de uma Igreja que anuncia e testemunha o Evangelho, aproximando-se das mulheres e dos homens do nosso tempo'."