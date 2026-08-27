“Que perfeição!” “Parabéns ao jornal por esse belo kit”. “Amei”. Essas são frases de ontem nas redes sociais depois que o Jornal Daqui divulgou qual será o novo brinde da promoção Juntou, Trocou. O kit Viagem de Sabores - La Dolce Vita fez sucesso entre os leitores, que já vivem a expectativa de iniciar a coleção com o selo número 1.\nAlém de manter a qualidade que sempre imprimiu nos brindes, a nova coleção foi desenvolvida com peças Oxford, uma das maiores fabricantes de porcelanas e cerâmicas do País. Inspirada nas tradicionais mesas italianas, a coleção Viagem de Sabores - La Dolce Vita transforma qualquer refeição em uma experiência cheia de charme, cor e aconchego.\nDuas estampas\nDessa vez, o Daqui traz duas estampas exclusivas para escolher. A Limone Fresco, inspirada nos famosos limoeiros da Costa Amalfitana, e a Pomodoro Rosso, que homenageia um dos ingredientes mais tradicionais da culinária italiana. Cada kit reúne cinco peças em cerâmica: quatro pratos rasos de 24 centímetros e uma tigela de 23 centímetros, perfeitos para servir desde a macarronada de domingo até as refeições do dia a dia.