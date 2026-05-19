Um edital de licitação publicado ontem pelo governo estadual prevê gastos de R$ 15,6 milhões no projeto de urbanização do Morro da Serrinha, localizado no Setor Serrinha, região Sul de Goiânia. O valor será destinado a obras no local para transformá-lo em um parque público. Dentre as intervenções, está prevista a revitalização da orla, com espaços para crianças, animais domésticos, academias ao ar livre e estacionamento, e do topo do morro, que deve contar com um mirante, museu, ponto para cultos, trilhas e intervenção cultural na torre de concreto.\nO aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18), “para execução de obra de implantação, urbanização e adequação do Parque Serrinha, incluindo serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, instalações elétricas e de iluminação, paisagismo, construção de equipamentos, mobiliário urbano”, dentre outras intervenções previstas no projeto. A abertura da sessão eletrônica de lances está marcada para o dia 2 de junho.