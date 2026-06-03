O ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta terça-feira (2) que a nova proposta do governo do presidente Donald Trump de impor 25% de tarifas a produtos brasileiros irá afetar 21% das exportações nacionais aos americanos.\nSegundo o ministro, 25% dos produtos brasileiros enviados aos EUA já enfrentam sobretaxas com base na Seção 232, que atinge aço, alumínio e autopeças. Outros 54% estão livres das tarifas. A sugestão de novo tarifaço é resultado da investigação comercial americana com base na Seção 301.\nO próximo passo do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) é abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo, que precisa ser publicado até 15 de julho.\nVamos trabalhar com esse período até 15 de julho. Agora começa a parte das consultas públicas", disse Elias em entrevista a jornalistas.