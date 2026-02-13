Novos adares de fiscalização eletrônica estão sendo instalados na GO-020 (Wildes Barbosa)\nNovos radares estão sendo instalados na GO-020, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana. Os aparelhos vão substituir os antigos e são capazes de cobrir toda a via, chegando até o acostamento, segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Além disso, também serão implantados novos pontos de fiscalização no trecho. As instalações já estão em andamento.\nOs trechos que contarão com os novos radares e substituição dos antigos têm velocidade máxima permitida de 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h e 70 km/h.\nEm nota, a Goinfra informou que o objetivo das novas instalações é a “modernização do monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais”. Dessa forma, o órgão informou que assim poderá reduzir acidentes, principalmente pelo excesso de velocidade no local (confira nota na íntegra ao final do texto).