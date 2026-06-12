O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestades com possibilidade de granizo para mais de 190 municípios de Goiás nesta sexta-feira (12) (veja a lista ao final da matéria). O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos intensos que podem chegar a 60 km/h e risco de queda de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O alerta é válido até o fim da noite.\nSegundo o Inmet, o aviso abrange grande parte do estado, com atenção especial para as regiões Sul, Centro e Noroeste de Goiás. Entre os principais municípios que podem ser afetados estão Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo, Rio Verde e Aruanã.\nNa capital, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C ao longo do dia.