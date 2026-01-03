Com a aprovação de 147 homenagens pelos vereadores, a Câmara de Goiânia bateu recorde em 2025 na concessão de títulos honoríficos de cidadania goianiense. Os homenageados vão desde o cantor de pagode Alexandre Pires ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. Trata-se do maior número da série recente, que corresponde a quase três vezes acima do total registrado em 2021, quando foram concedidos 50 títulos.\nOs dados, coletados no Portal da Transparência da Casa, mostram um crescimento contínuo ao longo dos últimos anos. Em 2022, a Câmara aprovou 44 títulos; em 2023, foram 57; em 2024, o número subiu para 81. O salto mais expressivo ocorreu no ano passado – primeiro ano da atual legislatura –, com um aumento de 194% em relação a 2021 – primeiro ano da legislatura anterior.\nA assessoria da Casa justificou, por meio de nota, que o aumento, em 2025, da concessão de títulos de cidadania “reflete a demanda dos mandatos pela concessão de honrarias”. “As homenagens são parte relevante da atividade legislativa, por meio das quais a Câmara de Goiânia reconhece publicamente a relevância dos serviços prestados pelos homenageados.”