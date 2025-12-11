A revista internacional The Hollywood Reporter elegeu "O Agente Secreto" como o melhor filme do ano. O veículo colocou o filme brasileiro acima de concorrentes do Globo de Ouro, como "Uma Batalha Após a Outra" e "Valor Sentimental". A matéria reúne o top 10 filmes do ano, segundo os críticos David Rooney, Jon Frosch e Sheri Linden. David e Jon colocaram o longa em primeiro lugar, enquanto Sheri o posicionou em segundo.\nOs críticos ainda elegeram a atuação de Wagner Moura como a melhor de sua carreira. Segundo a revista, o longa ambientado na ditadura militar brasileira é repleto de humor e reflexões comoventes: "O filme de Kleber Mendonça Filho reinventa o thriller político com maestria, trazendo Wagner Moura em sua melhor atuação como Armando".\nEmma Stone raspa a cabeça para filme, mas 'dá o troco' em diretor