"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, aposta brasileira para o Oscar, venceu neste domingo (15) a categoria de melhor filme internacional no Spirit Awards, importante premiação do cinema e da televisão independente.\nO longa protagonizado por Wagner Moura competiu com "Sirât", de Oliver Laxe, vencedor do prêmio do Júri em Cannes, com o palestino "All That's Left of You", o zambiano "On Becoming a Guinea Fowl" e o colombiano "A Poet".\nO filme concorre ao Oscar no dia 15 de março nas categorias de melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor elenco.\nO brasileiro Adolpho Veloso levou o prêmio de melhor fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem", na mesma categoria em que disputou o Oscar.\nEle competia com Alex Ashe ("Peter Hujar’s Day"), Norm Li ("Blue Sun Palace"), David J. Thompson ("Warfare") e Nicole Hirsch Whitaker ("Dust Bunny").