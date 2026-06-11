Antônio Pereira do Nascimento (Reprodução/TV Anhanguera)\nPor cerca de sete horas, Antônio Pereira do Nascimento, de 52 anos, saiu do anonimato e viu sua conta bancária registrar um saldo de R$ 131,8 milhões. O valor entrou por engano em 2023, acabou devolvido ao banco no mesmo dia e transformou o motorista de Palmas em notícia nacional. Três anos depois, a fortuna continua apenas na memória — e a vida dele segue distante dos milhões que um dia apareceram na tela do celular.\nA conta que chegou a exibir um patrimônio suficiente para colocar o motorista entre os homens mais ricos do Tocantins voltou rapidamente à realidade. Após a devolução do dinheiro, Antônio retornou à rotina de trabalho e passou a acompanhar uma disputa judicial que ainda não tem data para terminar.\nO caso ganhou novos capítulos ao longo dos últimos anos, mas nenhuma decisão saiu até agora. A ação apresentada pelo motorista contra o banco Bradesco aguarda julgamento desde 2024.