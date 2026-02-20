A Justiça condenou o município de Araguaína a pagar R$ 60 mil a um adolescente que perdeu um testículo após levar um chute durante o recreio na Escola Municipal Dr. Simão Lutz Kossobutzki, em setembro de 2023. A decisão aponta falha no dever de guarda e vigilância e relaciona a perda do órgão a atraso na avaliação médica.\nO caso, ocorrido em setembro de 2023, foi considerado resultado de falha no dever de guarda e vigilância da escola. A indenização inclui danos morais e estéticos, e o município ainda pode recorrer. A Secretaria de Educação afirmou que o aluno não relatou dores no momento e que ofereceu acompanhamento psicológico, social e médico após tomar conhecimento da situação (veja nota abaixo).\nA queixa foi registrada apenas pela família após o período escolar. A Justiça, porém, avaliou que a escola falhou em identificar e agir diante da agressão ocorrida na própria unidade.