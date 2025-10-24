O caso da idosa de 65 anos que emprestou o nome para a filha fazer um empréstimo de R$ 17 mil resultou no indiciamento de seus seis filhos, por crimes distintos. Após a transação financeira, a mãe, que recebe aposentadoria de um salário mínimo, ficou em situação de vulnerabilidade social, segundo a Polícia Civil.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Filhos são indiciados por abandonar idosa de 65 anos no Tocantins\nConforme a investigação, a filha de 38 anos usou o dinheiro do empréstimo para pagar despesas com casamento, compra de carro e na sua lua de mel. O caso ganhou repercussão após ela procurar a delegacia para denunciar os irmãos por abandono material.\nOs investigados não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles. Confira abaixo o que se sabe sobre o caso.