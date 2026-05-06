O 1º tenente da Polícia Militar Gedilson José de Lima Santos, de 45 anos, morreu após ficar mais de um mês internado por causa de queimaduras sofridas em um acidente doméstico, em Araguaína. O policial se preparava para fritar peixe em casa quando, ao retirar a panela do fogão, acabou atingido por óleo quente.\nFamiliares e colegas lembram o militar como um homem de bom caráter, músico apaixonado e pai de três filhos, dedicado à família.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o caso:\n1- Como o acidente aconteceu?\nGedilson José de Lima Santos sofreu queimaduras graves enquanto preparava peixe em casa, em Araguaína.\nAo retirar a panela do fogão, foi atingido por óleo quente. O Corpo de Bombeiros não foi acionado, já que não houve incêndio. O socorro foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).