Entre as pessoas que “renasceram” em 2025 e entram em 2026 com esperança renovada, está Sarah Jamilly Silva Costa, de 13 anos. A história dela ficou conhecida a partir do desejo comum a várias crianças: sair para tomar banho de chuva. Uma atividade que, nos tempos atuais, diante das mudanças climáticas, se tornou algo bastante arriscado.\nA aventura por muito pouco não se transformou em tragédia: a adolescente foi arrastada por uma enxurrada na região sul de Goiânia, ficou presa embaixo de um carro e sobreviveu após momentos de desespero, resgate e superação. Foi internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e, dez dias depois, recebeu alta. Para muitos, um milagre que ocorreu, em grande parte, pela intervenção rápida da vizinhança.\nA adolescente foi arrastada pelas águas durante um temporal e acabou ficando presa debaixo de um carro que estava estacionado na Rua 1.062, no Setor Pedro Ludovico, no dia 6 de dezembro. No momento da ocorrência, Sarah disse estar brincando de escorregar na chuva com uma amiga e uma prima quando foi arrastada pela correnteza, bateu a cabeça e foi parar embaixo do veículo, já inconsciente.