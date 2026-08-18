O Ministério Público de Goiás (MP-GO) identificou, ao menos, uma nascente assoreada e o desrespeito aos limites do licenciamento ambiental, durante visita realizada à obra de construção de um complexo hospitalar logo na entrada de Senador Canedo, nas proximidades do Morro Santo Antônio, às margens da GO-403. A vistoria ocorreu ontem, em conjunto com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) do município.\nA visita ocorreu após reportagem do jornal O POPULAR publicada no último fim de semana, e repercutida na edição de ontem do DAQUI, mostrar que a Amma de Senador Canedo havia multado a Salutis Participações Ltda., responsável pelo empreendimento, em R$ 1,8 milhão, e embargado a obra por duas semanas. Agora, o caso deverá resultar em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conduzido pelo MP-GO, além de uma nova multa com valor equivalente à aplicada pelo município.