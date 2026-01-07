Para ampliar a drenagem na região do Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) vai realizar obras emergenciais após novo alagamento provocado por fortes chuvas. O projeto prevê a implantação de um canal subterrâneo para desviar a água que é direcionada para dentro do terminal. A Seinfra ainda considera que os recorrentes alagamentos são uma falha relacionada à obra de ampliação do local. Para a RedeMob, o problema está relacionado à infraestrutura urbana da cidade.\nO serviço deve durar cerca de 10 a 15 dias e prevê alteração na Rua 256: a ideia é criar uma mão inglesa, o que vai estrangular um pouco o trânsito no acesso da via, mas sem interromper totalmente. Nada deve ser alterado no fluxo dos ônibus para o terminal.\nJustiça determina reparos urgentes em ruas destruídas pela lama em Ponte Alta do Tocantins