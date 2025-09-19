Parada desde meados de julho do ano passado, com cerca de 80% do projeto executado, a obra de construção do Complexo Viário da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco deve ser retomada na próxima semana. A Prefeitura de Goiânia finaliza os últimos detalhes e acordos com a nova construtora que vai assumir o restante do trabalho e o anúncio oficial da volta vai ser na segunda-feira (22), pelo prefeito Sandro Mabel (UB). O Paço Municipal ainda não informou qual foi o modelo de acordo firmado com a nova empresa, mas não será a BK Infraestrutura, que iniciou a obra e a abandonou a partir de março deste ano.\nUma opção seria a contratação da empresa que ficou na segunda colocação do certame, iniciado em fevereiro de 2023, para verificar se há o interesse de dar continuidade. No entanto, na licitação, na época, não houve outra empresa interessada. Desta forma, como outro processo licitatório não foi aberto, restam como opções a realização direta, pela própria Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), o que está descartado, ou por adesão a atas ou por negociação com alguma empresa em troca de outorgas ou outros benefícios urbanísticos. Até o final desta quinta-feira (18), a Prefeitura não informou à reportagem como seria a retomada da obra.