A Prefeitura de Palmas reajustou o valor de um contrato de prestação de serviços para a construção de uma praça na Área Residencial Sudoeste (Arso 34), também conhecida como Quadra 309 Sul, localizada próxima ao setor de clubes da capital e com acesso à Orla da Praia da Graciosa.\nO reajuste de R$ 180.807,75 elevou o valor da obra de R$ 1.267.204,24 para R$ 1.448.011,99, um aumento de 14,27%. A alteração consta no Diário Oficial do Município de Palmas nº 4.003, publicado na última sexta-feira (31), por meio do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 052/2026.\nGO-403 é interditada após carreta tombar e derramar biodiesel no Rio Meia Ponte; veja desvios\nProjeto Adote uma Praça tem pedidos para 15 bairros em Goiânia\nJustiça mantém desapropriação do Jóquei Clube\nEm nota, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (Seihab), informou que o aumento no valor do contrato não decorre de mudanças no projeto ou de ampliação dos serviços previstos.