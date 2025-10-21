A obra de contenção da erosão na Marginal Botafogo, na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, que foi iniciada no dia 24 de setembro, dia seguinte ao da última forte tempestade a caiu sobre Goiânia mais recentemente, deve durar mais 15 dias, com conclusão prevista para o início de novembro e durando mais de um mês, no total.\nNo começo deste mês, em entrevista ao jornal, a superintendente de obras e infraestrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Flávia Ribeiro Dias, informou que a previsão era de terminar os serviços em 15 dias – o que faria com que a obra fosse finalizada nesta semana, o que não vai ocorrer.\nSegundo a Seinfra, a partir desta terça-feira (21) será iniciada a inclinação do talude, que é uma superfície construída para dar estabilidade a aterros ou cortes no solo, e a terraplanagem para compactação e pavimentação da pista.