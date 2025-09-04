Moradores e motoristas que passam por vias de Goiânia ainda têm dificuldade em transitar três meses após a publicação do decreto 2.716 pelo prefeito Sandro Mabel (UB), com um novo regramento para dificultar o uso de ruas e calçadas por caminhões e caçambas utilizados em obras da construção civil.\nAo final da tarde, o motorista Washington Mendes tenta evitar viagens na região da Alameda Coronel Eugênio Jardim, no Setor Marista, especialmente no sentido Alameda Ricardo Paranhos para Avenida T-63, em decorrência da quantidade de tempo de espera para atravessar o trecho. Tudo em razão do tráfego de caminhões de uma obra.\n“Já é difícil pelo horário e o trânsito em si, mas com essas obras é pelo menos meia hora para andar duas quadras. Eles acham que são os donos da rua”, afirma. Ele conta ainda que o problema ocorre em ruas de menor fluxo, onde além dos caminhões existem as caçambas das construções e outros veículos estacionados ou transitando para entregar materiais nas obras. O motorista cita como exemplo a região próxima ao Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, que abrange os bairros Nova Suíça e Jardim América. O decreto municipal definiu que, preferencialmente, as operações devem ser realizadas dentro dos canteiros, ou seja, sem a utilização das ruas e calçadas.