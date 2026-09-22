Começou ontem a revitalização do Parque da Serrinha Jornalista Jaime Câmara, localizado no setor Serrinha. O projeto prevê obras estruturais de implantação, urbanização e adequação pelos próximos 12 meses, período em que a empresa vencedora da licitação, Marsou Engenharia, fará intervenções de terraplanagem, pavimentação e drenagem no local, além de novas instalações elétricas e de iluminação. Por isso, o local foi fechado.\nPrevista para começar em junho deste ano, a obra demorou pouco mais de dois meses para realmente iniciar.\nOntem, o jornal visitou o local e presenciou a demolição das edificações existentes que estão no cume do morro, onde é possível ter a visão panorâmica de uma boa parte da cidade. Em seguida será realizado os serviços de corte, regularização e preparação do terreno para a execução das demais intervenções previstas no projeto.