Para realizar obras nas áreas consideradas de risco alto ou muito alto, divulgadas ontem pelo Daqui, a Prefeitura de Goiânia precisará de R$ 450 milhões. O levantamento foi realizado pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB). O estudo foi apresentado ontem em audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia.\nO chefe da Divisão de Geologia Aplicada, responsável pela área de prevenção de desastres no SGB, Tiago Antonelli, explicou que os autores do estudo fizeram um levantamento dos materiais e mão de obra que a Prefeitura vai precisar para resolver a situação nas 76 áreas de risco alto ou muito alto. Os R$ 450 milhões são a soma desse custo estimado. “Um norte para o município contratar o projeto e fazer”, disse. Os valores discriminados por região serão divulgados até o fim de fevereiro, segundo o consultor técnico da SNP, Luiz Belino.